La Pausini sposa il suo chitarrista | nozze con Paolo Carta

(Di mercoledì 22 marzo 2023) È ufficiale: Lauraè convolata acol suo compagno, nonché suo. La popstar, che già ieri aveva anticipato sui social lecon una frase romantica, in cui scandiva la sua promessa di matrimonio, ha postato stamane sui suoi account una foto in abito dainsieme al neo marito, accompagnando la foto con la frase ”Abbiamo detto sì” in più lingue. Nelle stories di Instagram laha postato anche una foto della figlia Paola, damigella d’onore in pizzo bianco con un bouquet di fiori, ed un’altra che ritrae la sua mano insieme a quella del compagno, entrambe con le fedi al dito.Un matrimonio, quello della cantante di Solarolo, molto atteso dai fan: i profili ufficiali sono stati presi d’assalto in pochi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NOTIZIEWEBLIVE : #LauraPausini e Paolo Carta si sono sposati anche la figlia Paola in abito da sposa - Le foto del #matrimonio -… - chczzmlhfttfr2 : Laura Pausini si sposa ???? - Toto08370799 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo 18 anni di fidanzamento Laura Pausini ha deciso di sposarsi. Sono infatti consultabili sul sito del Comune di Roma l… - Valle2980 : Laura Pausini si sposa. Altro che...Solitudine. #laurapausini - MARISA66340683 : Laura Pausini si sposa! E allora??? -

Il 2023 sarà l'anno delle nozze VIP, non solo Laura, il 2023 sarà anche l'anno delle nozze anche per Simona Ventura. La conduttrice televisiva, infatti è prossima alle nozze insieme al compagno Giovanni Terzi, anche se per ora la data resta top ...Non solo Laura. Il 2023 sarà l'anno delle nozze anche per Simona Ventura . La conduttrice tv sposerà Giovanni Terzi , giornalista con il quale fa coppia fissa ormai da anni . Sono stati i due futuri sposi ...Laurasicon Paolo Carta, ora è ufficiale Ora è ufficiale. I due dovevano già unirsi in matrimonio L'articolo Laurasicon Paolo Carta proviene da True ...

Laura Pausini si sposa con Paolo Carta - People Agenzia ANSA

ha postato stamane sui suoi account una foto in abito da sposa insieme al neo marito, accompagnando la foto con la frase “Abbiamo detto sì“ in più lingue. Nelle stories di Instagram la Pausini ha ...Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati; martedì 22 marzo la cantante ha postato le prime foto inedite del matrimonio sorprendendo i fan e il pubblico del web. Scopriamo tutti i dettagli ...