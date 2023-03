Il Napoli festeggerà lo scudetto contro Juve, Salernitana o Fiorentina (CorSport) (Di mercoledì 22 marzo 2023) Con gli anticipi e i posticipi fissati dalla Lega Serie A fino alla fine di aprile, è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per lo scudetto del Napoli. O meglio, per capire quando potrà arrivare la matematica certezza del titolo. È molto probabile che lo scudetto arrivi tra la 29esima e la 32esima giornata, scrive il Corriere dello Sport. “Calendario alla mano, molti sono pronti a scommettere in un meraviglioso amarcord: il 29 aprile 2023, esattamente 33 anni dopo quel Napoli-Fiorentina del 29 aprile 1990, il destino (o la mano del D10S, fate voi) mette su un vassoio d’argento il derby campano con la Salernitana proprio al Maradona. A Osimhen e compagni servono 5 vittorie (o 15 punti) per trasformare il sogno in realtà e la quinta potrebbe cadere proprio in quel sabato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Con gli anticipi e i posticipi fissati dalla Lega Serie A fino alla fine di aprile, è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per lodel. O meglio, per capire quando potrà arrivare la matematica certezza del titolo. È molto probabile che loarrivi tra la 29esima e la 32esima giornata, scrive il Corriere dello Sport. “Calendario alla mano, molti sono pronti a scommettere in un meraviglioso amarcord: il 29 aprile 2023, esattamente 33 anni dopo queldel 29 aprile 1990, il destino (o la mano del D10S, fate voi) mette su un vassoio d’argento il derby campano con laproprio al Maradona. A Osimhen e compagni servono 5 vittorie (o 15 punti) per trasformare il sogno in realtà e la quinta potrebbe cadere proprio in quel sabato ...

