“I ricchi e la maternità surrogata”: lo splendido post di Simone Cristicchi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar – Una luce nel buio dell’ottusità politicamente corretta. Simone Cristicchi, noto cantautore e attore teatrale non certo tacciabile di conservatorismo bigotto, ha scritto oggi uno splendido post su Facebook. Un testo breve che centra il punto sulla maternità surrogata, squarciando il velo di Maya che obnubila buona parte della sinistra italiana e pure certa destra vacillante. Un post, quello di Cristicchi, che proponiamo a voi lettori senza nostri commenti. In questo caso non c’è proprio bisogno di puntualizzazioni, analisi, appunti. E’ una sintesi pressoché perfetta dell’orrore fatto passare da certuni per progresso ineluttabile. maternità surrogata, il bellissimo post di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar – Una luce nel buio dell’ottusità politicamente corretta., noto cantautore e attore teatrale non certo tacciabile di conservatorismo bigotto, ha scritto oggi unosu Facebook. Un testo breve che centra il punto sulla, squarciando il velo di Maya che obnubila buona parte della sinistra italiana e pure certa destra vacillante. Un, quello di, che proponiamo a voi lettori senza nostri commenti. In questo caso non c’è proprio bisogno di puntualizzazioni, analisi, appunti. E’ una sintesi pressoché perfetta dell’orrore fatto passare da certuni per progresso ineluttabile., il bellissimodi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Una sintesi pressoché perfetta dell’orrore fatto passare da certuni per progresso ineluttabile. O per dirla con Cri… - Silvergio2377 : RT @AFTERCOPERNICUS: La maternità surrogata è solo una parafrasi per giustificare la compravendita di bambini a fronte di un prezzo $$$ Il… - Luca90185736 : RT @AFTERCOPERNICUS: La maternità surrogata è solo una parafrasi per giustificare la compravendita di bambini a fronte di un prezzo $$$ Il… - miriamartemisia : RT @AFTERCOPERNICUS: La maternità surrogata è solo una parafrasi per giustificare la compravendita di bambini a fronte di un prezzo $$$ Il… - SiciliaRibelle : RT @AFTERCOPERNICUS: La maternità surrogata è solo una parafrasi per giustificare la compravendita di bambini a fronte di un prezzo $$$ Il… -