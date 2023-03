Gosens: «Errore andare all’Inter? Mai! Io in uno dei club migliori» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gosens spegne ogni tipo di malumore o altro sulla sua esperienza all’Inter. Il tedesco, a Süddeutsche Zeitung, ha parlato anche delle sue difficoltà fisiche DIFFICOLTÀ ? Robin Gosens, oltre a parlare della Germania (vedi articolo), si è espresso sul suo arrivo all’Inter: «Sono un giocatore che vive del fisico. E non sono riuscito a recuperare il mio deficit di forma fisica per molto tempo. Ciò significava che non ero chi volevo essere in campo. Arrivavo sempre con un secondo di ritardo. Ero davanti in area di rigore quando la palla era già sparita. Nei duelli difensivi, o commettevo fallo o mi facevo saltare facilmente. Errore venire all’Inter? Mai, gioco per uno dei più grandi club del mondo! Attualmente siamo tra i primi otto in Europa!». Inter-News - Ultime notizie ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023)spegne ogni tipo di malumore o altro sulla sua esperienza. Il tedesco, a Süddeutsche Zeitung, ha parlato anche delle sue difficoltà fisiche DIFFICOLTÀ ? Robin, oltre a parlare della Germania (vedi articolo), si è espresso sul suo arrivo: «Sono un giocatore che vive del fisico. E non sono riuscito a recuperare il mio deficit di forma fisica per molto tempo. Ciò significava che non ero chi volevo essere in campo. Arrivavo sempre con un secondo di ritardo. Ero davanti in area di rigore quando la palla era già sparita. Nei duelli difensivi, o commettevo fallo o mi facevo saltare facilmente.venire? Mai, gioco per uno dei più grandidel mondo! Attualmente siamo tra i primi otto in Europa!». Inter-News - Ultime notizie ...

