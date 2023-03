Edoardo Tavassi, la battuta a Oriana Marzoli per entrare in finale: posacenere per convenienza? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi, non è stato ancora nominato per la finale del Grande Fratello Vip. Il concorrente, che nella Casa del GfVip porta brio,... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 marzo 2023), fratello di Guendalina, non è stato ancora nominato per ladel Grande Fratello Vip. Il concorrente, che nella Casa del GfVip porta brio,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Su Twitter il pubblico del #gfvip chiede a gran voce la squalifica di Edoardo Tavassi - balenssss : ci hanno abbandonati un pr di palle edoardo tavassi, dormo due ore a notte per andare in uni la mattina che poi com… - Mirko79045720 : @DanieleDalMoro1 Hanno fatto un hastag fuori Antonella, un altro fuori Edoardo, uno fuori Tavassi, ce n'è stato per… - Nataly34030435 : RT @Giuse_002500: Tavassi: 'Resta solo Nikita da far fuori' , MI DISPIACE CARO EDOARDO MA LEI VI FARÀ FUORI UNO AD UNO!!???? #gfvip #nikiters… - nina_massaro : RT @BiasiErika: Quanto è prezioso Nicolas???? Gli amici veri sempre in prima linea per sostenere e supportare Edoardo?? ??VOTATE VOTATE VOTAT… -