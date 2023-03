Città Alta e Colli | da giovedì 30 marzo si riattiva la ZTL serale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo. Si estende temporalmente, come ogni anno nei mesi centrali dell’anno, la Ztl di Bergamo: l’area a traffico limitato attiva tutte le domeniche dell’anno (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19) si amplia al, al venerdì e al sabato sera dalle 21 all’una di notte per tutti i mesi interessati dall’attivazione dell’ora legale. Dalla serata di giovedi 30le auto non autorizzate saranno sanzionate al passaggio nei seguenti varchi video-sorvegliati: 1) viale Vittorio Emanuele all’intersezione con via Locatelli); 2) via Borgo Canale all’intersezione con via San Martino alla Pigrizia; 3) via Astino all’intersezione con via Ripa Pasqualina; 4) via Pascolo dei Tedeschi all’intersezione con via Sombreno; 5) via Fontana all’intersezione con via Madonna della Castagna; 6) via ...