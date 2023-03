Bitcoin supera tutte le difficoltà bancarie – ecco perché il suo prezzo ha raggiunto ieri già 28 000 dollari

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il mondo delle criptovalute è stato scosso negli ultimi mesi dalla crisi finanziaria, ma non è statoa dover fronteggiare le. Invece, il valore del famoso token digitale è cresciuto in modo esponenziale, toccando la quota di 28.00021 marzo, oscilla intorno ai 26.150$ circa stamane. Anche se è difficile dire se questo aumento sia un indizio di una corsa verso il porto sicuro di BTC, i numeri parlano da soli. Con la recente rottura della soglia dei 28.000$ del 21 marzo, prima della riunione del FOMC di oggi 22 marzo, tutti aspettano con ansia notizie a riguardo sia per quanto riguarda la crisi bancaria in corso, sia per conoscere le decisioni prese dalla Federal Reserve, l’istituzione finanziaria più potente al mondo. Le banche tradizionali sono rimaste lontane dalle ...

