“Strada x strada”, continua la riqualificazione di asfalto e marciapiedi in tutta la città (Di martedì 21 marzo 2023) I cantieri del programma “strada x strada”, predisposto dall’amministrazione Melucci, stanno cambiando volto a diverse arterie cittadine. Contemporaneamente, infatti, sono in corso i lavori su asfalto e marciapiedi lungo via Mascherpa, via Oberdan, via Dante e via Regina Elena. Con misure risalenti a una precedente programmazione, inoltre, sono stati completati i lavori in via Cesare Battisti, anche con la sistemazione dei marciapiedi e dell’illuminazione pubblica (ora con lampade led) nei pressi del Palamazzola. «Sono interventi importanti – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Giorno durante i vari sopralluoghi compiuti – in ottica di miglioramento del decoro urbano e della sicurezza in prossimità dei punti di ingresso e uscita dalla ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 21 marzo 2023) I cantieri del programma “”, predisposto dall’amministrazione Melucci, stanno cambiando volto a diverse arterie cittadine. Contemporaneamente, infatti, sono in corso i lavori sulungo via Mascherpa, via Oberdan, via Dante e via Regina Elena. Con misure risalenti a una precedente programmazione, inoltre, sono stati completati i lavori in via Cesare Battisti, anche con la sistemazione deie dell’illuminazione pubblica (ora con lampade led) nei pressi del Palamazzola. «Sono interventi importanti – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Giorno durante i vari sopralluoghi compiuti – in ottica di miglioramento del decoro urbano e della sicurezza in prossimità dei punti di ingresso e uscita dalla ...

