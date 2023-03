Mattarella a Casal di Principe per ricordare Don Diana

(Di martedì 21 marzo 2023) Calorosa accoglienza per il presidente della Repubblica Sergiooggi adiper l'anniversario dell'uccisione di Don Peppe, 29 anni fa e in occasione della giornata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'La mafia è violenza ma, anzitutto, viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell'onore né coraggio. Si presentano f… - repubblica : Casal di Principe, la sorella di Don Diana: 'Mattarella qui motivo di orgoglio, abbiamo condiviso lo stesso dolore'… - repubblica : Giornata delle vittime di mafia, Mattarella a Casal di Principe sulle orme di don Diana: la prima volta di un presi… - el_Diez79 : RT @francofontana43: 29º anni fa moriva don Peppe Diana, sacerdote di Casal di Principe, ucciso dalla camorra nella sua Chiesa. L’omaggio d… - infoitinterno : Mattarella a Casal di Principe: «Battere la mafia è possibile. Don Diana un eroe dei nostri tempi» -

Calorosa accoglienza per il presidente della Repubblica Sergiooggi adi Principe per l'anniversario dell'uccisione di Don Peppe Diana, 29 anni fa e in occasione della giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie. All'...Dopo la visita al cimitero nella cappella in cui è sepolto il sacerdote, ucciso 29 anni fa da un camorrista in chiesa, il Presidente è ospite dell'istituto Carli per incontrare studenti e ...Sergiodi Principe, un tempo roccaforte della Camorra e oggi città trasformata, per rendere omaggio alla figura di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dal clan dei Casalesi il 19 marzo di ...

Mattarella a Casal di Principe visita la tomba di don Diana, poi incontra gli studenti: 'Siete la generazione della speranza' Agenzia ANSA

Il messaggio del presidente della Repubblica agli studenti: “Mi rivolgo a voi, ragazze e ragazzi, che vivete la vostra giovinezza in questa terra, in passato così duramente ferita dalla presenza della ...E' un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine'". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Casal Di Principe (Caserta), dove ha ...