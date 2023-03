Mark Knopfler, l’indimenticato leader dei Dire Straits: la biografia (Di martedì 21 marzo 2023) LONDRA – Il nome di Mark Knopfler è da sempre collegato a quello dei Dire Straits, una delle band più iconiche della storia del rock mondiale dall’alto degli oltre 120 milioni di copie vendute nel mondo con nove album pubblicati di cui tre live. “Brothers in Arms”, contenente la celeberrima “Money for Nothing”, è stato uno dei primi dischi ad essere stampato su cd e ha venduto più di 30 milioni di copie nel mondo risultando l’album best seller degli anni ’80 nel Regno Unito. Il percorso artistico dei Dire Straits parte dal primo omonimo album del 1978 e arriva fino all’ultimo loro lavoro discografico in studio “On Every Street” del 1991. Tra i loro brani più famosi figurano “Money for Nothing”, “Tunnel of Love”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Brothers in Arms” e tanti altri. Dopo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 marzo 2023) LONDRA – Il nome diè da sempre collegato a quello dei, una delle band più iconiche della storia del rock mondiale dall’alto degli oltre 120 milioni di copie vendute nel mondo con nove album pubblicati di cui tre live. “Brothers in Arms”, contenente la celeberrima “Money for Nothing”, è stato uno dei primi dischi ad essere stampato su cd e ha venduto più di 30 milioni di copie nel mondo risultando l’album best seller degli anni ’80 nel Regno Unito. Il percorso artistico deiparte dal primo omonimo album del 1978 e arriva fino all’ultimo loro lavoro discografico in studio “On Every Street” del 1991. Tra i loro brani più famosi figurano “Money for Nothing”, “Tunnel of Love”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Brothers in Arms” e tanti altri. Dopo ...

