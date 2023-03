Lucia Annunziata perde la pazienza a Mezz’ora in Più: parolaccia in diretta (Di martedì 21 marzo 2023) L’ultima puntata di Mezz’ora in Più, andata in onda domenica 19 Marzo, ha sollevato un grande polverone, sia per i temi trattati che per la reazione della conduttrice Lucia Annunziata. La donna, infatti, in seguito alle affermazioni della ministra Eugenia Roccella ha perso la pazienza. La sua esternazione, fin troppo colorita per un programma trasmesso su Rai 3, potrebbe comportarle più di un problema. È sufficiente soffermarsi sulle reazioni avute dai dirigenti dopo il Festival di Sanremo 2023 per comprendere le linee guida da seguire. Potrebbe interessarti: Il marito di Giorgia Meloni a capo di un talk show politico: i dettagli Mezz’ora in Più, Lucia Annunziata sbotta contro Roccella: “Caz*o” Eugenia Roccella è stata ospite nell’ultima puntata di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 marzo 2023) L’ultima puntata diin Più, andata in onda domenica 19 Marzo, ha sollevato un grande polverone, sia per i temi trattati che per la reazione della conduttrice. La donna, infatti, in seguito alle affermazioni della ministra Eugenia Roccella ha perso la. La sua esternazione, fin troppo colorita per un programma trasmesso su Rai 3, potrebbe comportarle più di un problema. È sufficiente soffermarsi sulle reazioni avute dai dirigenti dopo il Festival di Sanremo 2023 per comprendere le linee guida da seguire. Potrebbe interessarti: Il marito di Giorgia Meloni a capo di un talk show politico: i dettagliin Più,sbotta contro Roccella: “Caz*o” Eugenia Roccella è stata ospite nell’ultima puntata di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : Matteo Salvini chiede l’abolizione del Canone RAI perché Lucia Annunziata si è lasciata sfuggire la parola “ca**o”… - chiaragribaudo : Sgarbi, sottosegretario alla Cultura del Governo Meloni, offende in diretta tv le giovani donne del 2000, compresa… - CarloCalenda : Questa sera alla presentazione del libro di Lucia Annunziata. In Italia la politica sta diventando un bene di consu… - Moreno46744639 : RT @pbecchi: Caso Annunziata, Becchi: eliminare canone Rai. Fazio e Lucia mi danno il vomito cerebrale - SimmyOnFire : RT @Ilconservator: In un paese normale Lucia Annunziata sarebbe disoccupàta. In un paese n o r m a l e -