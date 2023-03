LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 59-66, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: Napier sugli scudi, ma le palle perse tengono vivi i turchi (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-66 Canestro di Edwards e Fener che non molla, con Milano a quota 11 palle perse 57-66 Canestro di Motley 55-66 TRIPLAAA DI NapierRRRRRRRRR! 55-63 Si sblocca anche il Fener con la tripla di Guduric 52-63 Canestro di Napier e si sblocca Milano! 52-61 Due minuti passati nel quarto quarto e ancora nessun punto segnato 52-61 Due su due a segno per Edwards dopo l’antisportivo fischiato a Thomas e si chiude il terzo quarto 50-61 Tripla di Guduric che prova a tenere vivo il Fenerbahce 47-61 Canestro del solito Luwawu-Cabarrot 47-59 Ancora Luwawu-Cabarrot a segno per Milano su gran lancio di Voigtmann 47-57 Tripla di Edwards per il Fener 44-57 Canestro di Voigtmann in ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59-66 Canestro di Edwards e Fener che non molla, cona quota 1157-66 Canestro di Motley 55-66 TRIPLAAA DIRRRRRRRRR! 55-63 Si sblocca anche il Fener con la tripla di Guduric 52-63 Canestro die si sblocca! 52-61 Due minuti passati nel quarto quarto e ancora nessun punto segnato 52-61 Due su due a segno per Edwards dopo l’antisportivo fischiato a Thomas e si chiude il terzo quarto 50-61 Tripla di Guduric che prova a tenere vivo il47-61 Canestro del solito Luwawu-Cabarrot 47-59 Ancora Luwawu-Cabarrot a segno persu gran lancio di Voigtmann 47-57 Tripla di Edwards per il Fener 44-57 Canestro di Voigtmann in ...

