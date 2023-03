I Fratelli d’Italia non sono mai sazi Adesso vogliono tutta la Rai

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 marzo 2023) Che sia lo show di Fedez a Sanremo o la parolaccia di Lucia Annunziata pronunciata al cospetto della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, a cui hanno fatto seguito numerose scuse della conduttrice, il governo (ovvero FdI) non perde occasione per far capire a tutti che la Rai dev’essere roba sua. “Turpiloquio usato per intimidire”, ha sbottato Maurizio Gasparri di Forza Italia, accusando Annunziata di aver interrotto costantemente la ministra. Il governo (ovvero) non perde occasione per far capire a tutti che la Rai dev’essere roba sua “È una vergogna che una persona del genere abbia in mano spazi del servizio pubblico. La stagione di ricambio dei vertici Rai diventa urgente perché c’è un abuso costante”, ha aggiunto. “Conduzione ideologica e prevaricante” per Federico Mollicone di FdI. Quel Mollicone autore, ieri, della gaffe ...