Gli Usa accelerano l'invio di Abrams all'Ucraina: si tratta di un vecchio modello 'rigenerato' (Di martedì 21 marzo 2023) Gli Usa consegneranno carri armati Abrams all'Ucraina, optando per l'invio di un vecchio modello rinnovato che può essere pronto più velocemente. Lo hanno reso noto funzionari statunitensi parlando in ... Leggi su globalist (Di martedì 21 marzo 2023) Gli Usa consegneranno carri armatiall', optando per l'di unrinnovato che può essere pronto più velocemente. Lo hanno reso noto funzionari statunitensi parlando in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Bompiani: “USA e NATO vogliono la guerra, Putin vuole fermarla. Gli ucraini non vogliono combattere è Zelensky che… - NicolaMorra63 : Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby ha detto che, se la Cina dovesse proporre un c… - Gitro77 : Perché la Corte penale internazionale non ha mai condannato gli USA per i loro numerosi e comprovati crimini di gue… - avergani : @michele_geraci unico dubbio è ... come potrebbe mai gli usa concede un tale successo diplomatico alla Cina ? - VincenzoIanno16 : RT @ilmanifesto: #ilmanifesto #laprima Xi sbarca a Mosca dal «buon amico» Putin e mette il peso della Cina su una bozza di piano di pace… -