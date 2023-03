GFVip | il verdetto spiazza i vip Antonella eliminata al televoto e rivela il motivo

(Di martedì 21 marzo 2023), ili vipponi:Fiordelisial. La reazione dei concorrenti in Casa, nel corso della trentatreesima puntata del noto reality show i vipponi rimasti in gara hanno ricevuto inedite sorprese e ripercorso i momenti più belli vissuti in questa edizione. Manca ormai sempre meno al gran finale che invece si terrà lunedì 3 aprile in prima serata su Canale 5. Leggi anche –>Daniele Dal Moro vs Onestini: interviene il fratello, scoppia la lite Il: la reazione della VIPè stata battuta alda Nikita, Giaele e Milena. La gieffina deve abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5 ad un passo dal gran finale. In studio e nella Casa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il televoto di questa sera avrà un duplice verdetto! Chi sarà la terza finalista? Chi dovrà abbandonare invece il g… - GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto: la prima VIP a salvarsi è... NIKITA! #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... la prossima VIP a salvarsi è... NIKITA! #GFVIP - dumbassmk : RT @trashastrale: La purezza di Oriana si capisce anche dalla faccia nel verdetto per Antonella. Lei sa che merita la finale, nonostante i… - Carlota_Fly : RT @trashastrale: La purezza di Oriana si capisce anche dalla faccia nel verdetto per Antonella. Lei sa che merita la finale, nonostante i… -

La reazione del padre di Antonella Antonella, Micol e Nikita sono entrate nello studio del. Alfonso ha letto poi iled Antonella, non essendo la finalista, è stata la prima a rientrare ...A rimanere in attesa di scoprire ilsono state tre donne: Micol, Antonella e Nikita . ... Tavassi, Oriana e Giaele che corrono felicioni da Micol la seconda finalista 🩹 ##oriele #...... le emozioni della puntata TANTI AUGURI Fotogallery - Al '' casa in festa per il compleanno di ... Ildel pubblico Si salvano per primi Daniele e Onestini. Attesa per le cinque donne. ...

Grande Fratello Vip 2023, anticipazioni stasera 20 marzo: storie, sorprese e il verdetto del televoto. Chi sarà eliminato E chi sarà la terza finalista SuperGuidaTV

La finale è alle porte e il desiderio di giungere fino all’ultima puntata è ardente per ogni VIP, ma una delle donne nominate dovrà a breve lasciare la Casa abbandonando il sogno di vincere l’edizione ...Al via la quarantatreesima puntata di #GFVIP. A un passo dalla semifinale, si entra subito nel vivo delle tematiche più calde di queste ultime settimane nella Casa. L’elezione di Micol come seconda fi ...