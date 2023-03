Emmanuel Adebayor lascia il calcio a 39 anni | “È stato un grandissimo viaggio”

(Di martedì 21 marzo 2023)ha annunciato il ritiro dalgiocato. Con un post pubblicato su Instagram, l’attaccante togolese e miglior giocatore nella storia della sua nazionale ha comunicato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo a 39. “La mia carriera di calciatore è stata un– ha scritto -. Grazie a tutti i tifosi che ci sono stati lungo la strada. Sono grato per tutto ed emozionato per quello che verrà”. Classe 1984,ha vestito le maglie di Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Crystal Palace, Basaksehir, Kayserispor e Olimpia Asuncion. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Adebayor si ritira: ricordate quando poteva andare al Milan?: A 39 anni Emmanuel Adebayor ha annunciato l'addio al… - TMit_news : Dalla Ligue 1 alla Premier League e non solo. Dopo 24 anni di onorata carriera, Emmanuel #Adebayor dice addio al ca… - MondoCalcio81 : Emmanuel Adebayor, attaccante togolese classe 1984, quest’oggi ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionist… -

Con questo post su Instagram,ha annunciato il suo addio al calcio all'età di 39 anni. L'attaccante togolese, in carriera, ha giocato e segnato oltreché per la nazionale di Lomé, ...Commenta per primo A 39 anniha annunciato l'addio al calcio giocato. L'attaccante togolese è cresciuto tra Metz e Monaco prima di andare in Inghilterra tra Arsenal, Manchester City, Tottenham e Crystal Palace; ...ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi dal mondo del calcio. L'attaccante togolese lo ha annunciato in queste ore attraverso un post su Instagram : "La mia ...

ADEBAYOR SI RITIRA: "GRANDISSIMO VIAGGIO" - Sportmediaset Sport Mediaset

A 39 anni, compiuti lo scorso 26 febbraio, Emmanuel Adebayor ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. A dare l'annuncio ufficiale è stato lo stesso attaccante togolese attraverso un video ...Emmanuel Adebayor ha comunicato sui suoi social la decisione di ritirarsi dal calcio: "La mia carriera di calciatore è stata un grandissimo ...