Boxe femminile | Irma Testa soppianta Nguyen ai Mondiali e passeggia verso i quarti

(Di martedì 21 marzo 2023)si è qualificata con assoluta disinvoltura aidi finale tra le 57 kg ai2023 di, in corso di svolgimento sul ring di New Delhi (India). La pugile italiana ha rispettato senza problemi i favori del pronostico contro la poco quotata vietnamita Thi Thanh Hao, imponendosi con uno schiacciante verdetto unanime (5-0: tre 29-26, due 29-27) e proeguendo la propria cavalcata in questa categoria di peso che sarà presente anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutto facile per il nostro peso piuma,di serie numero 1 del tabellone e tra le grandi favorite della vigilia per salire sul podio della rassegna iridata dopo l’argento conquistato lo scorso anno. La 25enne ha preso il controllo del ring fin dalle prime ...