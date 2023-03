Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Valerio67313912 : @VincenzoASR06 @Enzo_2095 @angelomangiante Firmino è 3 volte più 9 di abraham... E 10 categorie superiori Lo prende… - JacopoMatt : @Debby4700 Abraham perché ha avuto un'involuzione inspiegabile, altrimenti avrebbe potuto fare una stagione simile… - cmdotcom : #Abraham non è felice, la #Roma pensa a #Lukaku - pacioASR : se dai via abraham per fare belotti firmino davanti è scandalo. non sbagliate firmino è un gran giocatore ma ha pas… - Debby4700 : @JacopoMatt Dai fra abraham e belotti insieme non si fa un attaccante decente -

Tammyè ricaduto nel baratro, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero . La sua stagione sembrava ...la prossima estate potrebbe lasciare la capitale a prezzi scontati se il suo rendimento...Che si riposi a Formello all'allenatoredispiacerà poi molto. FOTOGALLERY ©Ansa %s Foto ... 75' Luis Alberto (L), 86' Pedro (L) 3giornata: JUVE - ROMA 1 - 1 2' Vlahovic (J), 69'(R) Vai ...La Juve ha preso Pogba e ancoraè riuscito a giocare. Nel calcio di oggi la casistica degli ... 75' Luis Alberto (L), 86' Pedro (L) 3giornata: JUVE - ROMA 1 - 1 2' Vlahovic (J), 69'(R) Vai ...

Abraham non è felice, la Roma pensa a Lukaku Calciomercato.com

Tammy Abraham non segna, non ride e quasi non gioca più. Almeno da titolare. Un anno fa l’attaccante inglese segnava una doppietta al derby prima del gol decisivo col Vitesse in Conference League. Era ...Mercato ora per ora Abraham non segna più e per la Roma non è incedibile. L'attaccante inglese Abraham non segna più e per la Roma non è incedibile. L'attaccante inglese è in crisi e in estate ...