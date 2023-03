Ucraina, Conte: “Spero che domani il Pd converga sulla nostra linea per lo stop all’invio di armi. Serve uno sforzo diplomatico” (Di lunedì 20 marzo 2023) “Mi auguro che il Pd, con il nuovo vertice, possa fare una scelta nella direzione che noi abbiamo già intrapreso”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a margine di un confronto con gli studenti dell’università Luiss di Roma, rispondendo a una domanda su possibili convergenze con il Pd nelle risoluzioni sulle comunicazioni alla Camera che domani e mercoledì la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esporrà alle Camere in vista del prossimo Consiglio europeo. “Sull’invio di armi abbiamo già dato. Dopo un anno e più di guerra bisogna concentrare lo sforzo diplomatico”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “Mi auguro che il Pd, con il nuovo vertice, possa fare una scelta nella direzione che noi abbiamo già intrapreso”. Così il leader del M5S, Giuseppe, a margine di un confronto con gli studenti dell’università Luiss di Roma, rispondendo a una domanda su possibili convergenze con il Pd nelle risoluzioni sulle comunicazioni alla Camera chee mercoledì la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esporrà alle Camere in vista del prossimo Consiglio europeo. “Sull’invio diabbiamo già dato. Dopo un anno e più di guerra bisogna concentrare lo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Conte: 'Sulle armi all'Ucraina abbiamo già dato. L'escalation militare ci preoccupa: ci trascinano in guerra. Mi au… - MarcoFattorini : Conte al Fatto: «Mi interessa capire se il Pd di Schlein sarà con noi per una svolta rispetto all’escalation milita… - AngelaAngelmi : RT @DantiNicola: Per Conte continuare a sostenere l'#Ucraina ipotizzando di addestrare i loro soldati è 'escalation fuori controllo'. Invec… - giusy6156 : RT @SMaurizi: è molto importante quello che rivela il mio giornale: il coinvolgimento sempre più diretto nella guerra in #Ucraina. E' la te… - NicolaJ65 : Conte il vigliacco traditore interviene contro l’invio di armi in Ucraina!!! È il Pd che dice del suo schifosissimo compare???? -