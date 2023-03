Ucraina | Borrell | “Daremo un milione di munizioni a Kiev | accordo storico”

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Il capo della politica estera Ue, Josep, saluta come “” l’raggiunto oggi a Bruxelles per la fornitura di un milioni di, deciso al consiglio Ue dei ministri degli Esteri. Si tratta di un piano da due miliardi. “Una decisione storica. In seguito alla mia proposta, gli Stati membri hanno convenuto di fornire undid’artiglieria nei prossimi 12 mesi. Abbiamo un approccio in tre fasi: 1) un miliardo di euro per la consegna immediata; 2) un miliardo per un approvigionamento comune; 3) la commissione aumenterà la capacità di produzione”, ha twittato. “I soldati ucraini – ha commentato sempre via social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – stanno ...

