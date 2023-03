Terza puntata de Il Commissario Ricciardi 2, Manfred chiede ad Enrica di sposarlo: trama 20 marzo (Di lunedì 20 marzo 2023) Nella Terza puntata de Il Commissario Ricciardi 2, Enrica accetterà la proposta di matrimonio di Manfred? Stasera, lunedì 20 marzo, un nuovo appuntamento con la serie con Lino Guanciale, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. In questa seconda stagione, Ricciardi deve affrontare il lutto per la perdita dell’amata tata Rosa, mentre il suo “dono” continua a logorarlo. Catturare gli assassini è la sua ossessione, afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. Per paura di tramandare la sua sofferenza anche ai figli, Ricciardi ha deciso di rinunciare all’amore: quello per la timida Enrica, che è ora corteggiata ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Nellade Il2,accetterà la proposta di matrimonio di? Stasera, lunedì 20, un nuovo appuntamento con la serie con Lino Guanciale, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. In questa seconda stagione,deve affrontare il lutto per la perdita dell’amata tata Rosa, mentre il suo “dono” continua a logorarlo. Catturare gli assassini è la sua ossessione, afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. Per paura dindare la sua sofferenza anche ai figli,ha deciso di rinunciare all’amore: quello per la timida, che è ora corteggiata ...

