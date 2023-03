Taranto | esplosione choc al falò di San Giuseppe | le urla dei feriti

(Di lunedì 20 marzo 2023) Fortedomenica sera a, nel quartiere Tamburi, durante l'accensione di unorganizzato abusivamente per strada in occasione del giorno di San. Ferite diverse persone, tra cui alcuni minorenni.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sono 7 le persone rimaste ferite in seguito all’esplosione del falò abusivo di San Giuseppe nel rione Tamburi di Ta… - Agenzia_Ansa : Una forte esplosione si è verificata durante l'accensione di un falò organizzato abusivamente per strada in occasio… - TgrRaiPuglia : Alcuni video girati dai partecipanti mostrano il momento dell'esplosione del #falò a #Taranto nel quartiere… - direpuntoit : Resta ricoverato un minorenne per l'esplosione del falò di #SanGiuseppe a #Taranto: in rete alcuni video amatoriali… - lavocemaruggio : Una forte esplosione si è verificata durante l'accensione di un falò organizzato abusivamente per strada in occasio… -

Resta ricoverato un minorenne che ha una prognosi di 15 giorni. La scena dell'è stata ripresa in alcuni video amatoriali che circolano in ...Un a fortedurante l'accensione di un falò organizzato abusivamente per strada in occasione del giorno di san Giuseppe in via Grazia Deledda, al quartiere Tamburi di. Diverse persone, tra cui ...... dove nella serata di domenica 19 marzo un falò abusivo è culminato in una violentache ha causato diversi feriti. La pagina Instagram "è lui" aveva pubblicato una foto dei ...

Taranto, esplode falò abusivo di San Giuseppe: tra i feriti anche bambini Il Sole 24 ORE

La forte esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri ... Tre di loro, inclusa una bambina, sono state trasportate in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, una in codice ...Durante l'accensione di un falò abusivo a Taranto per la Festa di San Giuseppe in via Grazia Deledda, alla periferia del rione Tamburi, una catasta è esplosa causando diversi feriti, tra queste una ba ...