“Stregati da  Sophia” | c’è il settimo appuntamento | lectio di Natoli e Amodio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiMercoledi 22 Marzo 2023, alle ore 15,00 si terrà presso l’Auditorium S.Agostino,ildel 9° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “da”. LaMagistralis saranno affidate: al prof. Salvatoree al prof. PaoloIl prof. Salvatoresvilupperà il tema “ Libertà e legge “. Si dice: nati liberi. Lo si dà per scontato, ma lo siamo davvero? E se sì, in che risiede la libertà? In via preliminare, si può dire che risiede nell’assenza di condizionamenti e insieme nella capacità di scelta, di presa di decisioni. Ma un agire incondizionato è davvero possibile o, se pur liberi, lo siamo sempre sotto condizione? Di certo non siamo ...