Pd: Boccia, 'con Schlein stiamo finalmente unendo sinistra' (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "L'immagine che abbiamo visto a Roma all'assemblea del 12 marzo con Bonaccini che sostiene Schlein sia la garanzia migliore dentro e fuori il Pd. Le uscite che la segretaria ha fatto rappresentando tutta la comunità del Pd: a Firenze parlando di scuola, l'impegno sul lavoro davanti alla Cgil e al question time con Meloni, le uscite pubbliche sui diritti a Milano e la messa in mora del governo dentro le istituzioni e penso alla vicenda drammatica di Cutro". Su tutto questo "noi stiamo unendo finalmente la sinistra" per "costruire l'alternativa alla destra. Con chi? Non sta a noi fare la lista dei buoni e dei cattivi". Così Francesco Boccia a Radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "L'immagine che abbiamo visto a Roma all'assemblea del 12 marzo con Bonaccini che sostienesia la garanzia migliore dentro e fuori il Pd. Le uscite che la segretaria ha fatto rappresentando tutta la comunità del Pd: a Firenze parlando di scuola, l'impegno sul lavoro davanti alla Cgil e al question time con Meloni, le uscite pubbliche sui diritti a Milano e la messa in mora del governo dentro le istituzioni e penso alla vicenda drammatica di Cutro". Su tutto questo "noila" per "costruire l'alternativa alla destra. Con chi? Non sta a noi fare la lista dei buoni e dei cattivi". Così Francescoa Radio Immagina.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il sindacalista insiste con la misura e vuole una legge sulla rappresentanza per far sopravvivere le sigle. La Melo… - M5S_Europa : L’ultimo deprecabile mezzo che è rimasto al partito di #Calendaper accanirsi contro il #redditodicittadinanza è que… - TV7Benevento : Fisco: Boccia, 'con destra chi ha di più paga meno' - - Siegfried_kongo : RT @jernevoltampere: Il bello di Twitter è la nonchalance con cui ogni cogIione può diventare un idolo solo buttandosi per terra a scalciar… - immaginaweb : Buongiorno a tutti! Oggi a #RadioImmagina iniziamo con il Live delle ore 13 in compagnia di Francesco Boccia. A seg… -