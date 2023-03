MotoGP, per Enea Bastianini un anno di “apprendistato” in vista del 2024? Vincere il Mondiale 2023 sarebbe strabiliante (Di lunedì 20 marzo 2023) Enea Bastianini si è proposto, senza se e senza ma, quale una delle principali rivelazioni della scorsa stagione. Ai nastri di partenza del 2022, nessuno avrebbe mai pensato che il riminese potesse Vincere ben 4 gare, chiudendo il Mondiale addirittura al terzo posto. Invece ‘La Bestia’ si è superato, arrivando, con il suo rendimento eclatante, a scardinare le gerarchie interne al sistema Ducati. Si è difatti guadagnato a furia di risultati una sella nel Factory Team a discapito del più quotato Jorge Martin, messo KO dall’italiano. Bastianini ha quindi saputo imporsi partendo dal basso, raggiungendo il proverbiale ‘Posto al Sole’. Cionondimeno, ora si passa al ‘Next Level’, perché la difficoltà aumenta ulteriormente. Il confronto diretto con Francesco Bagnaia sarà inevitabile. Entrambi italiani, rivali ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023)si è proposto, senza se e senza ma, quale una delle principali rivelazioni della scorsa stagione. Ai nastri di partenza del 2022, nessuno avrebbe mai pensato che il riminese potesseben 4 gare, chiudendo iladdirittura al terzo posto. Invece ‘La Bestia’ si è superato, arrivando, con il suo rendimento eclatante, a scardinare le gerarchie interne al sistema Ducati. Si è difatti guadagnato a furia di risultati una sella nel Factory Team a discapito del più quotato Jorge Martin, messo KO dall’italiano.ha quindi saputo imporsi partendo dal basso, raggiungendo il proverbiale ‘Posto al Sole’. Cionondimeno, ora si passa al ‘Next Level’, perché la difficoltà aumenta ulteriormente. Il confronto diretto con Francesco Bagnaia sarà inevitabile. Entrambi italiani, rivali ...

