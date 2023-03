Italia U21, forfait di Miretti: le sue condizioni (Di lunedì 20 marzo 2023) Niente Italia per Miretti, il centrocampista bianconero rimarrà alla Continassa per recuperare dal problema muscolare Niente Italia per Miretti, il centrocampista bianconero rimarrà alla Continassa per recuperare dal problema muscolare. Avrebbe dovuto rispondere presente alla chiamata di Nicolato con l’U21, ma il classe 2003 ha sentito fastidio agli adduttori della coscia sinistra e dunque non partirà. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Nienteper, il centrocampista bianconero rimarrà alla Continassa per recuperare dal problema muscolare Nienteper, il centrocampista bianconero rimarrà alla Continassa per recuperare dal problema muscolare. Avrebbe dovuto rispondere presente alla chiamata di Nicolato con l’U21, ma il classe 2003 ha sentito fastidio agli adduttori della coscia sinistra e dunque non partirà. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Italia U21, i convocati di Nicolato che porta cinque esordienti - infoitsport : Calcio, i convocati dell’Italia U21 per le amichevoli con Serbia e Ucraina - infoitsport : Convocati Italia U21: ufficiale la scelta di Nicolato su Fagioli e Miretti - infoitsport : Italia U21, 5 debuttanti tra i convocati per Serbia e Ucraina - JGiuls_ : @gallico74 Penso di no, ma non ha senso sminuire un giocatore come Fagioli mandandolo in U21. Poi però si lamentano… -