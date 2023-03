Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GabrielParker74 : RT @LaNotiziaTweet: Conte incalza il Governo sul tema della Sanità. E Calenda a ruota propone ai leader dell'opposizione una mobilitazione… - gb_dostobaby : L'ex premier incalza il Pd firmato Schlein: 'Le differenze le vedrete presto in Parlamento' #Conte #M5S - ilgiornale : Il Partito democratico e il Movimento 5stelle si dividono sull'invio delle armi e salario minimo. L'ex premier inca… - savo27 : @salvini_giacomo Sono due mozioni di Azione, votate dalla destra, non il contrario, ma continua ad ascoltare Conte… - Loredan23086243 : RT @LaNotiziaTweet: Conte incalza il Governo sul tema della Sanità. E Calenda a ruota propone ai leader dell'opposizione una mobilitazione… -

Enrico Borghi, uno dei più filo - atlantisti del partito, è contento della linea tenuta dalla segretaria e si dice certo che le mosse dinon le faranno cambiare posizione: "Non credo ci saranno ...... bandiera di, non avversato dal Pd. "I giovani hanno bisogno di opportunità e non di qualche centinaio di euro di mance come il reddito di cittadinanza",Cattaneo. La sinistra vuole ...'La vera sfida - dice- è ritrovarci tutti sul terreno delle proposte concrete e i contenuti ... anche fino a notte fonda, per trovare qualcosa da fare insieme'. Lucia Annunziata , che ...

Conte incalza Schlein anche sull'Ucraina, col Pd è competizione Tiscali Notizie

Roma, 20 mar. (askanews) - Dopo il salario minimo, l'Ucraina: Giuseppe Conte non si rassegna ad un Pd rivitalizzato che, stando ai sondaggi, ...Lo ha detto il leader del M5s ed ex premier Giuseppe Conte a Rimini, a margine del Congresso della Cgil, annunciando che ieri ha presentato, a sua firma, “una proposta per la riduzione del tempo di la ...