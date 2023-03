Concorso per lavoro a tempo indeterminato e basta la licenza media | Occasione unica (Di lunedì 20 marzo 2023) Arriva finalmente il lavoro a tempo indeterminato con la sola licenza media. Ecco come cogliere al volo questa opportunità. C’è un Concorso pubblico che offre un posto a tempo indeterminato ed è veramente interessante. Oggi gli italiani sognano proprio il contratto a tempo indeterminato e c’è un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Concorso per lavoro con licenza media – ilovetrading.it Il comune di Milano ha indetto un Concorso per l’assunzione di ben 17 operai. Servono idraulici, fabbri, saldatori, elettricisti, ecc. Saranno inquadrati con categoria B e con posizione giuridica B3. Lo stipendio lordo oscilla tra 1.500 e il 1600 euro al ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 20 marzo 2023) Arriva finalmente ilcon la sola. Ecco come cogliere al volo questa opportunità. C’è unpubblico che offre un posto aed è veramente interessante. Oggi gli italiani sognano proprio il contratto ae c’è un’offerta da non lasciarsi sfuggire.percon– ilovetrading.it Il comune di Milano ha indetto unper l’assunzione di ben 17 operai. Servono idraulici, fabbri, saldatori, elettricisti, ecc. Saranno inquadrati con categoria B e con posizione giuridica B3. Lo stipendio lordo oscilla tra 1.500 e il 1600 euro al ...

