Calcio femminile | Serie A | le migliori italiane della prima giornata delle Poule Scudetto e Salvezza

È iniziata in questo fine settimana la seconda parte della Serie A 2022-2023 di Calcio femminile. Tra venerdì e domenica sono scese in campo otto delle dieci squadre per darsi battaglia nelle prime partite della Poule Scudetto e della Poule Salvezza e lo spettacolo non è mancato. Come sempre, sono state tante le azzurre che hanno provato a mettersi in mostra: ecco chi ce l'ha fatta maggiormente in questo weekend. Valentina Giacinti (Roma): l'attaccante azzurra segna prima il goal del momentaneo 1-0, poi quello del 3-0. Due reti importantissime che aiutano la squadra giallorossa a prendere definitivamente il largo nel match poi vinto per 5-1 contro la Fiorentina.

