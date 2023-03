Aveva 15 anni Marco Castoldi quando suo padre decise di togliersi la vita. Debiti, una crisi depressiva e, il giorno del suicidio, un saluto al figlio con la mano. «Non era sua abitudine, e la cosa mi colpì. Lo trovarono nel parco di Monza». Dopo il trauma, la fatica: «Servivano soldi, cominciai a lavorare in un pianobar». Così Marco divenne Morgan (Di lunedì 20 marzo 2023) «Ricordo mio papà che ride felice nei vecchi filmini Super 8. Nella vita vera, mio papà non lo vedevo ridere mai». Così Morgan, al secolo Marco Castoldi, 50 anni, rievoca in un’intervista al Corriere della Sera la crisi depressiva e il suicidio del padre, quando Aveva 15 anni: un’esperienza di vita che, come ovvio, l’ha segnato infinitamente. Ma racconta anche il sogno di fare incontrare le sue tre figlie e l’amore per Asia Argento, che è ancora tutto lì. Morgan, l’eterno ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 marzo 2023) «Ricordo mio papà che ride felice nei vecchi filmini Super 8. Nellavera, mio papà non lo vedevo ridere mai»., al secolo, 50, rievoca in un’intervista al Corriere della Sera lae ildel15: un’esperienza diche, come ovvio, l’ha segnato infinitamente. Ma racconta anche il sogno di fare incontrare le sue tre figlie e l’amore per Asia Argento, che è ancora tutto lì., l’eterno ...

