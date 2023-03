Accelerano i prezzi delle case, nel 2022 aumento del 3,8% (Di lunedì 20 marzo 2023) Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel quarto trimestre 2022 l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, rimane invariato rispetto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 20 marzo 2023) Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel quarto trimestrel’indice deiabitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, rimane invariato rispetto...

