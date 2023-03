La Juventus di Allegri punta sulla difesa e sulla qualità di Di Maria (Di domenica 19 marzo 2023) La Juventus di Allegri, al netto della penalizzazione, è una delle migliori squadre di questa Serie A. I bianconeri sono efficaci sia in attacco che in difesa, con la tendenza a tenere il baricentro basso ed affidarsi ai giocatori di maggior qualità. TATTICA – La cifra tecnica della Juventus di Allegri è la capacità di adattare più moduli. A seconda dell’avversario e delle circostanze a gara in corso. Il 3-5-2 tuttavia è il modulo di riferimento del momento. Un modulo interpretato in chiave difensiva, con baricentro basso e ricerca delle ripartenze, come dimostra il 49% di possesso medio della squadra. L’azione si sviluppa di preferenza sulle fasce, con la sinistra come preferita. STATISTICHE – La Juventus è la terza miglior difesa della Serie A con 22 ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Ladi, al netto della penalizzazione, è una delle migliori squadre di questa Serie A. I bianconeri sono efficaci sia in attacco che in, con la tendenza a tenere il baricentro basso ed affidarsi ai giocatori di maggior. TATTICA – La cifra tecnica delladiè la capacità di adattare più moduli. A seconda dell’avversario e delle circostanze a gara in corso. Il 3-5-2 tuttavia è il modulo di riferimento del momento. Un modulo interpretato in chiave difensiva, con baricentro basso e ricerca delle ripartenze, come dimostra il 49% di possesso medio della squadra. L’azione si sviluppa di preferenza sulle fasce, con la sinistra come preferita. STATISTICHE – Laè la terza migliordella Serie A con 22 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : #Allegri alla vigilia di #InterJuve: 'Mi pare #DiMaria stia bene. Devo valutare #Bonucci, #Milik non sarà a disposi… - sportface2016 : +++#Juventus, #Allegri: 'Con #Pogba da otto mesi c'è lo stesso ritornello. Difficilmente subito dopo la sosta sarà… - DiMarzio : #SerieA | La lista dei convocati di #Allegri per @Inter-@juventusfc - internewsit : La Juventus di Allegri punta sulla difesa e sulla qualità di Di Maria - - serieB123 : Inter-Juventus, la sfida di Inzaghi e Allegri per il secondo posto -