Highlights Sinner-Alcaraz 6-7 3-6 | Masters 1000 Indian Wells 2023 semifinale VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 19 marzo 2023) Ilcon glidi6-7 3-6, match valido per ladeldi. Si ferma la corsa dell’azzurro, costretto ad arrendersi solo al fenomeno spagnolo, che ad eccezione di un passaggio a vuoto nel primo set gioca un tennis clamoroso e s’impone in due set.raggiunge Medvedev in finale e sogna il ritorno al numero uno del mondo. LA CRONACA DEL MATCH PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI SportFace.