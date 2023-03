Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2022/2023: la classifica generale conclusiva (Di domenica 19 marzo 2023) La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di Biathlon 2022/2023 aggiornata dopo l’ultima gara della stagione. Julia Simon conquista la Coppa del Mondo generale con 1093 punti, davanti alle azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, classificatesi rispettivamente secondo e terza in questa splendida stagione per il tricolore. classifica generale conclusiva – Coppa DEL Mondo Biathlon femminile 20231. Julia Simon (FRA) 10932. Dorothea Wierer (ITA) 9113. Lisa Vittozzi (ITA) 882 4. Denise Herrmann-Wick (GER) 874 5. Elvira Oeberg (SWE) 764 6. Ingrid ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Ladideldiaggiornata dopo l’ultima gara della stagione. Julia Simon conquista ladelcon 1093 punti, davanti alle azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi,tesi rispettivamente secondo e terza in questa splendida stagione per il tricolore.DEL1. Julia Simon (FRA) 10932. Dorothea Wierer (ITA) 9113. Lisa Vittozzi (ITA) 882 4. Denise Herrmann-Wick (GER) 874 5. Elvira Oeberg (SWE) 764 6. Ingrid ...

