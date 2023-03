Inter-Juventus | Di Maria recuperato | due non al meglio – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 marzo 2023) Arrivano gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport in vista didi domani sera. Nel dettaglio per quanto riguarda le possibili scelte di Massimiliano Allegri, con un Di. POSSIBILI SCELTE – Si avvicinadi domani, con i due tecnici che preparano le loro possibili scelte. Per quanto riguarda i bianconeri, Massimiliano Allegri avrà a disposizione un Angel Dial massimo della forma. Non al 100% invece Federico Chiesa e Manuel Locatelli, con il primo che dovrebbe partire dalla panchina mentre il secondo sarà probabilmente in campo dal primo minuto. Spazio per Vlahovic in attacco, mentre in difesa Gatti o Rugani sono pronti dal primo minuto se Bonucci non dovesse recuperare.-News - Ultime notizie e ...