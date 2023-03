Chi è Cricetina | la maschera de Il Cantante Mascherato 2023

Leggi su tpi

(Di sabato 18 marzo 2023) in onda su Rai 1 il sabato sera? Ovviamente il nome del vip che si cela dietro lanon è stato reso noto, lo sarà solo durante lo show se e quando sarà sto. In vista delle puntata però abbiamo diversi indizi e rumors da segnalare. Nel video di presentazione delladella, Milly Carlucci ha mostrato un bozzetto del costume e ha lasciato qualche vago indizio sulla sua vera identità per il pubblico a casa. Il costume è dolcissimo e coloratissimo, con le tipiche guanciotte da criceto. “Guarda che amore! – ha detto la conduttrice -. È femmina, ha il gonnellino. Carina, no?”. Il vero indizio, stavolta, potrebbe essere nella didascalia di Twitter: “Chi si nasconderà al suo interno? E soprattutto, sicuri sia una donna?” Streaming e tv Dove vedere Il...