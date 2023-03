Amici 22 | al via il Serale | quindici concorrenti in gara per il premio finale Ecco chi sono e tutte le curiosità

(Di sabato 18 marzo 2023) Si alza il sipario della ventiduesima edizione deldi “di Maria De Filippi”, al via questa sera e per ogni sabato in prima serata su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Tra ballerini e cantantiinper la vittoria. In particolare8 i ballerini e 7 i cantanti così ripartiti in tre squadre. Angelina, Cricca e Ndg (cantanti), Maddalena, Samu e Megan (ballerini) nella Squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Aaron e Piccolo G (cantanti) con Ramon, Isobel e Gianmarco (ballerini) fanno parte del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Infine Wax e Federica (cantanti), Alessio e Mattia (ballerini)capitanati da Arisa e Raimondo Todaro. Il cast artistico è composto da 32 ...

Amici, prima puntata serale: eliminati, ospiti e anticipazioni di sabato 18 marzo 2023 Today.it

Si alza il sipario della ventiduesima edizione del Serale di “Amici di Maria De Filippi”, al via questa sera e per ogni sabato in prima serata su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Tra ballerini ...Dopo il trio dell’anno scorso, composto da Emanuele Filiberto di Savoia, Stash e Stefano De Martino, Amici 2023 presenta una giuria del tutto rinnovata. I giudici sono Cristiano Malgioglio, Michael ...