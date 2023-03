Voleva censurare Report. Il Pd spedisce la Furlan in Vigilanza Rai (Di venerdì 17 marzo 2023) Che la Vigilanza Rai sia ambita dalla politica, è cosa nota. Del resto è una commissione vitale perché sorveglia sull’attività e sulla correttezza del servizio pubblico radiotelevisivo. E in queste ore, quando il Parlamento si appresta a chiudere la partita della presidenza con Matteo Renzi che sta tessendo le proprie trame per farla finire a Maria Elena Boschi, a far discutere è il fatto che tra i componenti della Vigilanza c’è l’ex segretaria della Cisl e oggi senatrice del Pd, Annamaria Furlan (nella foto). Tra i componenti della Vigilanza Rai c’è la senatrice ed ex segretaria della Cisl, Annamaria Furlan. Nel 2020 attaccò Report La parlamentare dem, infatti, in passato è finita al centro di un servizio di Report su presunti maxi stipendi e pensioni d’oro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Che laRai sia ambita dalla politica, è cosa nota. Del resto è una commissione vitale perché sorveglia sull’attività e sulla correttezza del servizio pubblico radiotelevisivo. E in queste ore, quando il Parlamento si appresta a chiudere la partita della presidenza con Matteo Renzi che sta tessendo le proprie trame per farla finire a Maria Elena Boschi, a far discutere è il fatto che tra i componenti dellac’è l’ex segretaria della Cisl e oggi senatrice del Pd, Annamaria(nella foto). Tra i componenti dellaRai c’è la senatrice ed ex segretaria della Cisl, Annamaria. Nel 2020 attaccòLa parlamentare dem, infatti, in passato è finita al centro di un servizio disu presunti maxi stipendi e pensioni d’oro ...

