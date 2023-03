Liga | Tebas | «Il Barcellona non può registrare Gavi | servirebbe…»

(Di venerdì 17 marzo 2023) Le parole di Javier, presidente della, sui problemi relativi al tesseramento dicon ilJavier, presidente della, ha parlato della situazione legata ad il tesseramento del nuovo contratto dicon il. PAROLE – «Non può essere tesserato perché il club ha superato i 200 milioni di stipendi dei giocatori. Non possiamo infrangere le regole ma c’è una soluzione: il Barça deve ridurre le spese e aumentare i profitti.. Le leve non sono più valide”, ha detto a La Vanguardia. “Se ilha problemi, laè corresponsabile. Non abbiamo una fissazione per il Barça o per nessun altro club. Quando Bartomeu era presidente, c’era già il fair play finanziario e il ...

Tebas: «Il Barcellona non può registrare Gavi, ha superato i 200 milioni di stipendi» IlNapolista

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato a La Vanguardia delle polemiche che riguardano il Barcellona sul caso Negreira, ovvero il presunto pagamento da parte della società blaugrana all’ex ...Javier Tebas, presidente de LaLiga ... "Se il Barcellona ha problemi, la Liga è corresponsabile. Non abbiamo una fissazione per il Barça o per nessun altro club. Quando Bartomeu era presidente, c'era ...