F1, quali aggiornamenti ha portato la Ferrari in Arabia Saudita? Le 4 novità – VIDEO (Di venerdì 17 marzo 2023) Ferrari che cerca di correre ai ripari nel secondo weekend del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Gedda, in Arabia Saudita, la scuderia di Maranello ha introdotto sulla SF-23 delle modifiche per cercare di avere una miglior performance della monoposto, specialmente sul passo gara. Scopriamo, quindi, di quali novità si trattano, come è stato riportato da Sky Sport. Il team del Cavallino Rampante ha portato l’ala posteriore monopilone che avevamo già visto nei test e nel weekend di gara in Bahrain (poi sostituita). Il monopilone garantisce maggiore efficienza, quindi minor drag. Nel complesso il livello è quello di un’ala più carica rispetto a quanto visto al Sakhir e questo è già abbastanza curioso perché quella dell’Arabia Saudita è ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023)che cerca di correre ai ripari nel secondo weekend del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Gedda, in, la scuderia di Maranello ha introdotto sulla SF-23 delle modifiche per cercare di avere una miglior performance della monoposto, specialmente sul passo gara. Scopriamo, quindi, disi trattano, come è stato rida Sky Sport. Il team del Cavallino Rampante hal’ala posteriore monopilone che avevamo già visto nei test e nel weekend di gara in Bahrain (poi sostituita). Il monopilone garantisce maggiore efficienza, quindi minor drag. Nel complesso il livello è quello di un’ala più carica rispetto a quanto visto al Sakhir e questo è già abbastanza curioso perché quella dell’è ...

