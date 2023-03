Napoli - Eintracht, Nino D'Angelo furioso con i tifosi tedeschi (Di giovedì 16 marzo 2023) Napoli - Napoli è stata rovesciata dagli atti di vandalismo e violenza messi in pratica dai tifosi dell'Eintracht in occasione della sfida di Champions League, creando il caos più totale e mettendo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023)è stata rovesciata dagli atti di vandalismo e violenza messi in pratica daidell'in occasione della sfida di Champions League, creando il caos più totale e mettendo ...

Napoli - Eintracht, Nino D'Angelo furioso con i tifosi tedeschi NAPOLI - Napoli è stata rovesciata dagli atti di vandalismo e violenza messi in pratica dai tifosi dell'Eintracht in occasione della sfida di Champions League, creando il caos più totale e mettendo a ferro e ... Eintracht Francoforte: "Tifosi del Napoli hanno attaccato" Sono stati i tifosi del Napoli ad aggredire quelli dell'Eintracht Francoforte ieri nella giornata campale che ha fatto da cornice al match di Champions League. E' la posizione del club tedesco in relazione agli scontri e al ... Scontri a Napoli, Manfredi: Inaccettabile per la città dove c'è stata una partita tranquilla e una gioia per tutti", le parole del sindaco di Napoli Manfredi durante la conferenza stampa dopo gli scontri tra tifosi per Napoli Eintracht