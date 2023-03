Inzaghi col Porto punta sulla difesa, ma è tradito dall’attacco (Di giovedì 16 marzo 2023) Inzaghi in Porto-Inter aveva un piano partita chiaro. Che però è riuscito solo a metà, a causa della prestazione negativa degli attaccanti nerazzurri. PIANO PARTITA – Inzaghi per il ritorno col Porto è partito con un’idea molto chiara. Quasi estremizzata. Primo non prenderle. Difendere a ogni costo l’1-0 dell’andata. Una gara in trincea. Con un fatto che ha reso ben evidente questa scelta: l’impiego dei quinti di centrocampo. Tenuti sempre molto bassi. Nessuna salita, nessun pressing, nessun uomo da seguire. Coprire la posizione per non scoprire le fasce e costringere gli attaccanti del Porto a girare al largo. E la fase difensiva, esclusi gli ultimissimi minuti del recupero, ha funzionato. Quello che è mancato è stata l’uscita dalla fase difensiva. DA difesa AD ATTACCO – Impostare una ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023)in-Inter aveva un piano partita chiaro. Che però è riuscito solo a metà, a causa della prestazione negativa degli attaccanti nerazzurri. PIANO PARTITA –per il ritorno colè partito con un’idea molto chiara. Quasi estremizzata. Primo non prenderle. Difendere a ogni costo l’1-0 dell’andata. Una gara in trincea. Con un fatto che ha reso ben evidente questa scelta: l’impiego dei quinti di centrocampo. Tenuti sempre molto bassi. Nessuna salita, nessun pressing, nessun uomo da seguire. Coprire la posizione per non scoprire le fasce e costringere gli attaccanti dela girare al largo. E la fase difensiva, esclusi gli ultimissimi minuti del recupero, ha funzionato. Quello che è mancato è stata l’uscita dalla fase difensiva. DAAD ATTACCO – Impostare una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi col Porto punta sulla difesa, ma è tradito dall'attacco - - biscone69 : RT @mantegazziani: Sono un interista semplice (e datato): prendo quel che Inzaghi ci ha portato e ne godo, perché io, al contrario di molti… - NeroAzzurro20 : @MarcoGiordano6 io sono contento per il Napoli che vincerà il 3° scudetto dopo 30+ anni detto ciò non sopporto que… - INTERnettaro : Un’altra cosa su #Inzaghi Col Porto ha seriamente rischiato, la squadra non ha giocato bene, tanti errori, forma no… - Claudinter : @modinog @cavzwoos Un altro anno di #Inzaghi e poi si va col Cuchu. -