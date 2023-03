Ginnastica ritmica | l’Italia debutta in Coppa del Mondo | super sfida ad Atene Sofia Raffaeli pronta a strabiliare

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) Le ormai ex Farfalle (in attesa di conoscere quale sarà il loro nome soprannome, dopo aver voluto cancellare quello storico in seguito allo scandalo abusi) prenderanno parte alla prima tappa delladel2023 di. Il massimo circuito internazionale itinerante farà il proprio debutto ad(Grecia) nel weekend del 17-19 marzo e la Nazionale Italiana punta a essere grandissima protagonista, al ritorno in pedana dopo sei mesi di assenza in seguito ai Mondiali. Il debutto stagionale era già previsto per lo scorso fine settimana a Marbella, ma le ragazze allenate da Emanuela Maccarani dovettero rinunciare alla trasferta spagnola proprio all’ultimo minuto in seguito all’infortunio di Martina Centofanti. L’azzurra ha recuperato ed è infatti presente nella circolazione federale di ...