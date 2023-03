Flydubai atterra all’aeroporto di Orio con 5 voli a settimana

(Di giovedì 16 marzo 2023)al Serio. Emirati Arabi sempre più uniti e connessi al nord Italia. A poco più di tre mesi dal primo volo diretto effettuato da Air Arabia (Compagnia low cost con sede a Sharjah, località a circa trenta chilometri a nord-est di Dubai) sual Serio, un’altra Low-cost emiratina, la(nome commerciale della Dubai Aviation Corporation, ndr) ha rafforzato la sua presenza nel nostro Paese, facendo dello scalo bergamasco il suo quarto pied-à-terre. In Italia dal 2018, quando sbarcò a Catania,(che fa capo al gruppo Emirates, vettore di bandiera del Paese del Golfo) ha successivamente esteso la sua presenza agli aeroporti di Napoli e Pisa. Da nemmeno unaè planata sual Serio ed entro fine giugno conta dire a Cagliari. “Per il ...

Flydubai è atterrata al Caravaggio con 5 voli settimanali, che dal 18 aprile diventeranno uno al giorno e che potrebbero raddoppiare, forse già da fine 2023.La compagnia low cost di Emirates apre la nuova rotta dal Golfo allo scalo orobico. Gori: "Si apre la porta verso l'Oriente".