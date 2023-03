Travolto da un treno alla stazione di Arcene: rallentamenti sulla linea Milano-Bergamo (Di martedì 14 marzo 2023) Arcene. Un uomo di 38 anni è stato Travolto e ucciso da un treno nella stazione di Arcene nella mattinata di martedì 14 marzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9: secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo sia stato Travolto dal treno 2252, partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Bergamo. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivate un’mabulanza e un’automedica in codice rosso, ma purtroppo l’impatto è stato talmente violento che per il 38enne non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se si sia trattato di un gesto estremo o di un incidente. Per permettere i rilievi, la circolazione dei treni sulla linea ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 marzo 2023). Un uomo di 38 anni è statoe ucciso da unnelladinella mattinata di martedì 14 marzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9: secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo sia statodal2252, partito daPorta Garibaldi e diretto a. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivate un’mabulanza e un’automedica in codice rosso, ma purtroppo l’impatto è stato talmente violento che per il 38enne non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se si sia trattato di un gesto estremo o di un incidente. Per permettere i rilievi, la circolazione dei treni...

