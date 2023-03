Superbonus, quanto costa allo Stato: il conto sale a 75 miliardi di euro (Di martedì 14 marzo 2023) Non si ferma la corsa del Superbonus. Il conto totale degli investimenti legati al Superbonus è di 68,5 miliardi, per poco meno di 385mila cantieri. A fine febbraio, gli investimenti per i lavori di efficientamento energetico agevolati dal Superbonus hanno generato detrazioni a carico dello Stato pari a 75,3 miliardi di euro. Il costo medio degli interventi effettuati nei condomini (al netto delle detrazioni) è pari 598mila euro. costano un po’ meno invece le ristrutturazioni degli edifici unifamiliari (in media 114mila euro) e delle unità funzionalmente indipendenti (96mila). I dati arrivano dal report mensile di Enea sull’utilizzo del Superbonus, aggiornato al mese ... Leggi su quifinanza (Di martedì 14 marzo 2023) Non si ferma la corsa del. Iltotale degli investimenti legati alè di 68,5, per poco meno di 385mila cantieri. A fine febbraio, gli investimenti per i lavori di efficientamento energetico agevolati dalhanno generato detrazioni a carico dellopari a 75,3di. Il costo medio degli interventi effettuati nei condomini (al netto delle detrazioni) è pari 598milano un po’ meno invece le ristrutturazioni degli edifici unifamiliari (in media 114mila) e delle unità funzionalmente indipendenti (96mila). I dati arrivano dal report mensile di Enea sull’utilizzo del, aggiornato al mese ...

