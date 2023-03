Caso Barcellona | Laporta | «Attacco feroce | è tutto falso»

(Di martedì 14 marzo 2023)Negreira, il presidente delJoanrisponde alle accuse contro il club blaugrana. I dettagli Joan, presidente del, ha parlato delNegreira a margine di un evento all’Auditori 1899. LE PAROLE – «Il sentimento delnon si compra e non si vende, ma non si sporca neanche. Negli ultimi giorni ci sono stati degli attacchi feroci per sporcare il nostro club che non hanno nulla a che vedere con la realtà. Il Barça è un club con dei valori e usiamo questa parola, valori, non per fare bella figura, ma perché i valori sono davvero una parte fondamentale del nostro modello di eccellenza sportiva. Ed è per questo che il Barça è ammirato e riconosciuto inil mondo. Succede anche che alcuni, spinti ...

Luis Enrique ed Ernesto Valverde, entrambi ex allenatori del, dovranno testimoniare in merito alNegreira Secondo quanto riportato da El Pais, saranno ascoltati presto Luis Enrique ed Ernesto Valverde. I due allenatori avevano guidato il ...Commenta per primo IlNegreira tiene banco in casa, con l'indagine sui catalani per aver versato 7 milioni di euro tra il 2003 e il 2018 a Josè Maria Enriquez Negreira, allora vicepresidente del Comitato ...... non solo per il. Bisogna andare fino in fondo e se ci sono dei colpevoli chiarire la situazione'. Parola di Javier Tebas, presidente della Liga, in merito alNegreira che sta ...

Caso Negrerira, il Real parteciperà al processo Barcellona Corriere dello Sport

“Caso Negreira”, Barcellona indagato dalla procura Spagnola: il documento ufficiale. Dalla denuncia è possibile leggere: Barcellona indagato per il “caso Negreira”: gli accusati e i reati. Come riport ...Il caso Negreira tiene banco in casa Barcellona, con l'indagine sui catalani per aver versato 7 milioni di euro tra il 2003 e il 2018 a Josè Maria Enriquez Negreira, allora vicepresidente del Comitato ...