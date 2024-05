Appuntamento sulla Martesana con la colazione sul Ponte Vecchio di Gorla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Milano – Chi vive dalle parti del naviglioin città, sa bene che uno degli angoli più suggestivi è ildi, specie nelle giornate di primavera. E proprio per restituire ai cittadini questo angolo di Milano molto distante dalla Milano di corsa, sabato mattina si terrà “sul”. Una festa aperta a tutti, in cui grandi e piccoli potranno riappropriarsi in sicurezza di uno degli angoli più suggestivi del quartiere. L’è sabato 11 maggio a partire dalle 10 suldi, tra via Pozzi e via Bertelli Chiunque potrà portare la propriapreferita e gustarla insieme, oltre a cuscini, fiori, bolle di sapone, giochi, libri. Ci ...