Internazionali d’Italia - Berrettini si ritira | Non sono pronto per Roma

(Adnkronos) – Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali Bnl d'Italia. "Non sono pronto per giocare a Roma, spero di esserlo per Parigi", dice il 28enne in una conferenza stampa. A Roma, l'azzurro avrebbe dovuto affrontare al primo turno ...

