Thomas conquista la tappa di Lucca al Giro d’Italia

(Di mercoledì 8 maggio 2024)(ITALPRESS) – Una volata a quattro vinta grazie a un guizzo improvviso, praticamente perfetto. A far festa nella quintadel2024, la Genova-di 178 chilometri, è stato Benjamin: il francese della Cofidis ha anticipato i tre compagni di fuga, il norvegese Michael Valgren (EF Education-EasyPost), l’azzurro Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa) e il suo connazionale Enzo Paleni (Groupama-FDJ). A cercare di anticipare tutti è stato Pietrobon, ripreso praticamente a pochi metri dal traguardo. Nulla da fare nemmeno per i velocisti, il gruppo non è riuscito a ricucire lo strappo dai quattro battistrada scattati a circa 70 chilometri dal traguardo. Quinto Jonathan Milan, non cambia nulla per quanto riguarda la maglia rosa, che resta sulle spalle dello ...